Рост спроса на портативную электронику, Rutube в погоне за YouTube: главное 27 апреля

Карина Пардаева
В России активно растет спрос на портативную электронику, «Яндекс» запустил в Казахстане продажи своих новых смарт-устройств, чистая прибыль российского банковского сектора к концу 2023 года может достичь 2,4–2,6 трлн рублей и другие события 27 апреля.
Рост спроса на портативную электронику, Rutube в погоне за YouTube: главное 27 апреляКарина Пардаева
Финансы
- Чистая прибыль российского банковского сектора к концу 2023 года может достичь 2,4–2,6 трлн рублей, обновив рекорд двухлетней давности, следует из прогноза рейтингового агентства НКР, на который ссылаются в РБК.
Бизнес
- В России активно растет спрос на портативную электронику — клавиатуры, мыши, наушники. В число лидеров по продажам вошли бренды Razer, A4Tech и MSI, сообщил «Коммерсантъ».
- «Яндекс» запустил в Казахстане продажи «Станции Макс», «Яндекс Хаба» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Новые устройства можно приобрести в магазинах Sulpak, Technodom, Alser, Mechta и у других ритейлеров.
- Выручка основных юрлиц объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк», а также «Киномакса», «Каро» и «Синема Стар» на фоне ухода западных киностудий сократилась в два раза — до уровня 2020 года, узнал РБК.
- С начала сезона проката электросамокатов россияне потратили на аренду примерно 1,7 млн рублей. Это в два раза больше показателей аналогичного периода 2022 года.
- В первом квартале 2023 года автомобильные бренды кратно увеличили расходы на рекламу. В их числе в первую очередь китайские Chery и Haval, а также АвтоВАЗ, которые рассчитывают занять долю рынка ушедших западных производителей, узнал «Ъ».
- Прибыль российского юрлица заблокированного в РФ TikTok в прошлом году выросла в 10 раз и составила 530,3 млн рублей, пишет РБК.
Телеком
- Rutube рассчитывает догнать YouTube по ключевым техническим показателям и намерен потратить на это около 30 млрд рублей.
Фото на обложке: minnebaevpro /
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