В России активно растет спрос на портативную электронику, «Яндекс» запустил в Казахстане продажи своих новых смарт-устройств, чистая прибыль российского банковского сектора к концу 2023 года может достичь 2,4–2,6 трлн рублей и другие события 27 апреля.

Рост спроса на портативную электронику, Rutube в погоне за YouTube: главное 27 апреля