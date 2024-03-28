Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс Такси» изменили правила поездок во время ЧС, детская одежда от дистрибьютор «Джамилько»: главное 28 марта

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В Китае стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi, «Джамилько» решил заняться производством детской одежды, с 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню €200 и другие события 28 марта.

«Яндекс Такси» изменили правила поездок во время ЧС, детская одежда от дистрибьютор «Джамилько»: главное 28 марта
Присоединиться

Мир

  • В Китае стартовали продажи первого электромобиля производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi. Заказы на седан SU7 будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах.

Бизнес

  • Дистрибьютор «Джамилько» решил заняться производством детской одежды. Скорее всего, ее будут выпускать под брендом Motherbear. Компания уже ищет персонал на Headhunter.
  • С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню €200. Необходимость в антикризисных мерах отпала, а львиная доля международных отправлений и так укладывается в эту стоимость, пишут «Ведомости».

Транспорт

  • Поездки на «Яндекс Такси» при массовых эвакуациях стали бесплатными с 27 марта. Компания сама будет возвращать средства, водители сохранят свой заработок.

Фото на обложке: Brian A Jackson / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Швейцарские банки стали закрывать счета россиянам с двойным гражданством
  2. 2 Российский аналог Zoom планирует выйти на IPO, «Яндекс Маркет» будет выпускать одежду: главное 27 марта
  3. 3 Продюсер Семен Слепаков* ликвидирует последний бизнес в России — СМИ
  4. 4 Маркетплейсы создадут страховые компании, банкиры против оборотных штрафов за утечки данных: главное 26 марта
  5. 5 Заменить Confluence? Просто!

ВОЗМОЖНОСТИ

29 марта 2024

Burning Heroes AI for Humanity

31 марта 2024

Directum Awards

31 марта 2024

Конкурс для аналитиков по опционам на Московской бирже

Все ВОЗМОЖНОСТИ