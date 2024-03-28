«Яндекс Такси» изменили правила поездок во время ЧС, детская одежда от дистрибьютор «Джамилько»: главное 28 марта

Карина Пардаева
В Китае стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi, «Джамилько» решил заняться производством детской одежды, с 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню €200 и другие события 28 марта.
«Яндекс Такси» изменили правила поездок во время ЧС, детская одежда от дистрибьютор «Джамилько»: главное 28 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Мир
- В Китае стартовали продажи первого электромобиля производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi. Заказы на седан SU7 будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах.
Бизнес
- Дистрибьютор «Джамилько» решил заняться производством детской одежды. Скорее всего, ее будут выпускать под брендом Motherbear. Компания уже ищет персонал на Headhunter.
- С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню €200. Необходимость в антикризисных мерах отпала, а львиная доля международных отправлений и так укладывается в эту стоимость, пишут «Ведомости».
Транспорт
- Поездки на «Яндекс Такси» при массовых эвакуациях стали бесплатными с 27 марта. Компания сама будет возвращать средства, водители сохранят свой заработок.
Фото на обложке: Brian A Jackson /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Швейцарские банки стали закрывать счета россиянам с двойным гражданством
- 2 Российский аналог Zoom планирует выйти на IPO, «Яндекс Маркет» будет выпускать одежду: главное 27 марта
- 3 Продюсер Семен Слепаков* ликвидирует последний бизнес в России — СМИ
- 4 Маркетплейсы создадут страховые компании, банкиры против оборотных штрафов за утечки данных: главное 26 марта
- 5 Заменить Confluence? Просто!
ВОЗМОЖНОСТИ
29 марта 2024
31 марта 2024
31 марта 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Архив rb.ru
Как получить больничный, если вы не больны
Списки и рейтинги