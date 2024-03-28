В Китае стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi, «Джамилько» решил заняться производством детской одежды, с 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню €200 и другие события 28 марта.

«Яндекс Такси» изменили правила поездок во время ЧС, детская одежда от дистрибьютор «Джамилько»: главное 28 марта