Санкции Новой Зеландии против России, еще два предпринимателя отказались от паспорта РФ: главное 29 февраля

Карина Пардаева
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против РФ, «Тинькофф» запустил обмен юаней в банкоматах, еще два предпринимателя отказались от российского гражданства и другие новости 29 февраля.
Санкции Новой Зеландии против России, еще два предпринимателя отказались от паспорта РФ: главное 29 февраляКарина Пардаева
Мир
- Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, в списке — 43 физических и 16 юридических лиц. В частности, в него попали топ-менеджеры банка ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка.
Финансы
- «Тинькофф» запустил обмен юаней в банкоматах Москвы, Петербурга, Волгограда, Иркутска и Сочи. На операции по покупке китайской валюты не распространяются ежемесячные ограничения по снятию наличных.
Бизнес
- Крупный продавец обуви Munz Group может запустить линейку косметики для ухода за телом под брендом Salamander.
- Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от гражданства России.
- Участники рекламного рынка и блогерские агентства считают, что новый закон о запрете рекламы у иноагентов сократит их доходы на 50–80%, но только на полгода, узнал «Ъ».
Фото на обложке: patpitchaya /
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