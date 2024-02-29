Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Санкции Новой Зеландии против России, еще два предпринимателя отказались от паспорта РФ: главное 29 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против РФ, «Тинькофф» запустил обмен юаней в банкоматах, еще два предпринимателя отказались от российского гражданства и другие новости 29 февраля.

Санкции Новой Зеландии против России, еще два предпринимателя отказались от паспорта РФ: главное 29 февраля

Мир

  • Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, в списке — 43 физических и 16 юридических лиц. В частности, в него попали топ-менеджеры банка ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка.

Финансы

  • «Тинькофф» запустил обмен юаней в банкоматах Москвы, Петербурга, Волгограда, Иркутска и Сочи. На операции по покупке китайской валюты не распространяются ежемесячные ограничения по снятию наличных.

Бизнес

  • Крупный продавец обуви Munz Group может запустить линейку косметики для ухода за телом под брендом Salamander.
  • Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от гражданства России.
  • Участники рекламного рынка и блогерские агентства считают, что новый закон о запрете рекламы у иноагентов сократит их доходы на 50–80%, но только на полгода, узнал «Ъ».

Фото на обложке: patpitchaya / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Еще два предпринимателя отказались от гражданства России
  2. 2 Ассоциация туристических агрегаторов, DST Global Юрия Мильнера инвестировал в Lapse: главное 28 февраля
  3. 3 Казахстанский банк «Фридом финанс» прекратил переводы с карт системы «Мир»
  4. 4 LG, Bosch и Sony начали закрывать магазины в России
  5. 5 «Точка» выкупит активы своих клиентов в «Киви Банке», СБПэй удалили из App Store: главное 27 февраля

ВОЗМОЖНОСТИ

29 февраля 2024

ПРОФ-IT. Инновация

29 февраля 2024

Евразийский центр инноваций

29 февраля 2024

Стальное дерево

Все ВОЗМОЖНОСТИ