Россияне взяли рекордно много кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по итогам мая, а поправкой о продаже ипотечных квартир смогут воспользоваться до 25% проблемных должников — собираем главные новости 1 июня.

Рекордное число кредитов на ИСЖ и возможность использовать поправку о продаже ипотечных квартир: главное 1 июня