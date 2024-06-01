Рекордное число кредитов на ИСЖ и возможность использовать поправку о продаже ипотечных квартир: главное 1 июня

Анастасия Марьина
Россияне взяли рекордно много кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по итогам мая, а поправкой о продаже ипотечных квартир смогут воспользоваться до 25% проблемных должников — собираем главные новости 1 июня.
Рекордное число кредитов на ИСЖ и возможность использовать поправку о продаже ипотечных квартир: главное 1 июняАвтор: Анастасия Марьина
Мир
- США допустили введение санкций против китайских банков за работу с РФ. Они могут коснуться в том числе компаний, которые систематически оказывают поддержку России. Наложение санкций также обсуждают в ЕС — за использование российского аналога SWIFT.
- Страны ЕС и G7 считают, что Россия использует свой аналог SWIFT, чтобы покупать подсанкционные товары. Теперь там хотят вводить и изучают санкции против банков, которые используют СПФС.
Россия
- В июне в России вступает в силу ряд новых законодательных норм: маркировка сигарет и вейпов станет цифровой, продавцы будут отчитываться за каждую банку пива, а лицензии на импорт и экспорт в ЕАЭС можно будет получить онлайн.
- Законодательной поправкой о возможности граждан РФ самостоятельно продать находящееся в залоге у банка жилье смогут воспользоваться до 25% проблемных должников.
- С 1 июня 2024 года в России вводится обязательная маркировка соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. Это уже третий этап внедрения изменений для данной товарной группы.
- Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о новой семейной налоговой выплате. Она будет положена работающим родителям, которые воспитывают двух и более детей.
- В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что процедура выезда за границу для россиян сильно усложнится. «Лавинообразный» характер имеет проблема несоответствием информации в заграничных паспортах.
Финансы
- Рубль может продолжать умеренно дешеветь из-за вероятного дисбаланса между спросом на зарубежную валюту и ее предложением, который вызван количественным сокращением экспорта из-за санкций и геополитики. Негативно на курсе могут сказаться и существенно возросшие расходы госбюджета.
- Аналитики SaaS-платформы TYMY подвели итоги весны на ипотечном рынке. В комментарии для RB.RU они сообщили, что наиболее активно росла доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство. Каждый пятый кредит в крупных российских банках был выдан под эти цели.
Технологии
- Apple собирается представить новые iMessage в iOS 18. Предполагается, что компания добавит текстовые эффекты, которые могут стилизовать сообщения даже при отправке пользователям Android.
- Компания Hisense презентовала телевизор с поддержкой HDR10+ и системой Dolby vision. Модель A7NQ QLED предлагает разрешение 4K в сочетании с собственной частотой обновления 60 Гц, что дает плавные и яркие визуальные эффекты, детализированное изображение с яркой цветопередачей.
Фото на обложке: Unsplash
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