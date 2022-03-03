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Комиссии в 30% за покупку валюты, остановка бизнеса SAP в РФ: главное за 3 марта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

RB.RU собрал основные новости для бизнеса 3 марта на фоне «спецоперации» на Украине: комиссии в 30% за покупку валюты, остановка бизнеса SAP в РФ, предложение арестовывать имущество компаний, покидающих российский рынок.

Список может дополняться в течение дня.

Комиссии в 30% за покупку валюты, остановка бизнеса SAP в РФ: главное за 3 марта

О главных событиях утром 3 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.

Фондовый рынок и банки

  • ЦБ решил не возобновлять торги ценными бумагами на Мосбирже 3 марта. Режим работы на следующий день банк объявит до 9:00 МСК 4 марта.
  • Курс доллара на 11:09 МСК в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 115 рублей, обновив исторический максимум.
  • ЦБ РФ предписал российским брокерам взимать комиссию при покупке долларов, евро и фунтов стерлингов в размере не менее 30%.

Бизнес

  • Публичные акционерные общества смогут выкупать свои акции до 31 декабря 2022 года по упрощенной схеме, которая действовала во время пандемии в 2020 году.
  • Германский разработчик корпоративного ПО SAP остановил бизнес в России из-за санкций. Корпорация Oracle, которая разрабатывает системы управления базами данных, также объявила о приостановке работы в России.
  • Suzuki останавливает поставки в РФ авто и мотоциклов, а  Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России до особого распоряжения.  Поставки в страну немедленно прекращаются.
  • LEGO приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в России.
  • Датский конкурент IKEA — компания Jysk — временно прекращает работу в России и приостанавливает работу всех 13 магазинов. Первый офлайн-магазин появился в 2020 году в московском торговом центре «Тройка». Компания планировала открывать минимум по 10 магазинов каждый год.
  • Алкогольная компания Diageo (бренды Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, White Horse и др.) приостановила экспорт в Россию и на Украину.
  • Правительству предложили арестовывать имущество компаний, покидающих российский рынок.

Медиа и интернет

  • Почти 99% крупнейших российских рекламодателей приостановили кампании в Instagram и Facebook из-за замедления трафика соцсетей Роскомнадзором.
  • Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространять «ложные сведения» на YouTube в России о «спецоперации» на Украине. Такие сообщения искажают у россиян восприятие о происходящем, а также формируют «протестные настроения»
  • Один из крупнейших разработчиков блокчейн-игр Animoca Brands заблокировал доступ к своим сервисам для пользователей из России, пишет Bloomberg. Animoca Brands разработал метавселенную The Sandbox, а также блокчейн-игры Tower Experiment, Phantom Galaxies, REVV Racing.

Фото на обложке: Unsplash

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