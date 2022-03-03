RB.RU собрал основные новости для бизнеса 3 марта на фоне «спецоперации» на Украине: комиссии в 30% за покупку валюты, остановка бизнеса SAP в РФ, предложение арестовывать имущество компаний, покидающих российский рынок.

Список может дополняться в течение дня.

Комиссии в 30% за покупку валюты, остановка бизнеса SAP в РФ: главное за 3 марта