В работе сервисов Авито произошёл сбой — пользователи не могут зайти на сайт и в мобильное приложение

В работе сервиса Авито произошёл сбой, сообщает сервис мониторинга сбоев DownDetector. Первые жалобы от пользователей начали поступать около 16:20 по московскому времени, а к 17:00 их количество превысило 3,2 тыс. У россиян не открывается сайт и мобильное приложение Авито.

Больше всего жалоб связано с работой сайта и приложения

Почти половина жалоб связана с недоступностью сайта Авито — с этой проблемой связаны 43% сообщений. Ещё 36% пользователей передали информацию о сбоях в работе мобильного приложения.

Среди наиболее распространённых проблем — невозможность открыть объявления, отправить сообщение продавцу или загрузить приложение.

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Основная часть жалоб поступает из крупных регионов

Чаще всего о проблемах сообщают пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Ленинградской области и Самарской области.

Среди столкнувшихся со сбоем 41,6% используют устройства на iOS. Ещё 28,6% жалоб поступило от владельцев Android-устройств. На пользователей Windows приходится 23,6% обращений.

На момент публикации компания не сообщала о причинах сбоя.

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Контекст

За последние несколько дней в крупных российских сервисах происходили массовые сбои.

Так, вечером 10 июня были зафиксированы проблемы в работе мессенджера MAX. Пользователи жаловались на невозможность отправлять и получать сообщения, обновлять чаты и совершать звонки.

На следующий день, 11 июня, пользователи Т-Банка начали массово жаловаться на сбои в работе сервисов организации. Число обращений превысило 1,9 тыс. Клиенты сообщали о проблемах с мобильным приложением, личным кабинетом, отображением баланса и проведением переводов.

15 июня проблемы с работой сервиса были зафиксированы у Wildberries. Число обращений превысило 2,7 тыс. Пользователи сообщали о проблемах с мобильным приложением, сайтом и доступом к сервисам, причём более 93% жалоб поступили от владельцев Android-устройств.

18 июня пользователи ВКонтакте массово сообщали о сбоях в работе соцсети: к 18:15 мск число жалоб превысило 3,4 тыс. Проблемы были связаны с отправкой сообщений, загрузкой контента, обновлением ленты и работой мобильного приложения. Также неполадки затронули VK Видео.