Полезные сладости, синтетические лица, 3D-улыбка: кто привлек инвестиции в июне

В целом первый летний месяц оказался богат на интересные события в мире венчурных инвестиций — сразу несколько стартапов закрыли крупные раунды и заявили о планах на международную экспансию.

В июне особой популярностью пользовались HR-проекты: с ними связаны три сделки этого месяца. Почти не отстает доставка.

Июнь в цифрах:

Сделки с участием фондов и бизнес-ангелов: 17

17 Общий объем инвестиций: более $130 млн

более $130 млн M&A: 5

Крупнейшие сделки

Создатели «Самоката» привлекли $46 млн в свой американский стартап по доставке еды Buyk. В новый проект Вячеслава Бочарова, Родиона Шишкова и Сергея Сульгина инвестировали фонды CM Ventures, Fort Ross Ventures и Citius и международные бизнес-ангелы.

Стартап занимается доставкой продуктов из сети небольших дарксторов с собственной ИТ-инфраструктурой. Запуск в Нью-Йорке запланирован на лето 2021 года.

Российский insurtech-стартап BestDoctor привлек $26 млн от международного фонда Winter Capital Partners, шведского фонда VNV Global и австрийской страховой компании Uniqa, входящей в международную группу Raiffeisen Bank International.

В раунде также участвовали фонды AddVenture, Target Global и LVL1. По итогам раунда оценка компании составила $90 млн, а общий объем средств, инвестированных в компанию, — $34,1 млн. Последний раунд стал самой крупной венчурной сделкой России в сфере digital health.

BestDoctor создает технологическую платформу по управлению здоровьем. Компания направит выделенные средства на объединение всех своих продуктов, что позволит клиентам получать лучшее лечение и превентивно снижать риски развития заболеваний.

Читайте интервью с основателями BestDoctor на RB.RU: «С нашей выручкой в Европе мы бы уже оценивались в $100 млн»

Российско-китайский инвестиционный фонд и «СберИнвест» инвестируют около $22 млн в Eruditor Group (включает сервис поиска специалистов «Профи.ру», рекомендательный сервис Zoon, сервис домашнего ремонта «Руки», систему автоматизации учета для салонов красоты Sonline).

Eruditor Group направит деньги на развитие сервисов и международную экспансию.

Российский стартап по автоматизации бизнес-процессов ElectroNeek привлек $20 млн от Baring Vostok, который возглавил раунд, а также от YellowRockets, I2BF Global Ventures, Angelsdeck, Softline Venture Partners, бизнес-ангелов Сергея Дашкова, Антона Литвякова, американо-вьетнамской инвесткомпании Dragon Capital и других инвесторов.

С учетом инвестиций оценка стартапа превысила $100 млн. ElectroNeek основан в 2019 году россиянами Сергеем Юдовским, Дмитрием Карповым, Михаилом Рожиным и Алексеем Астафьевым. Стартап предлагает комплексные программные решения, которые помогают компаниям автоматизировать повторяющиеся задачи и тем самым упростить ИТ-процессы и снизить затраты.

Основатель ElectroNeek Сергей Юдовский — колумнист RB.RU. Читайте его материал: Роботы в бухгалтерии: как внедрить RPA и нужно ли это вам

Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ведущих суверенных фондов Ближнего Востока инвестирует в компанию Dostavista. Сумма инвестиций не раскрывается.

Созданная в 2012 году платформа круглосуточной курьерской доставки Dostavista стала крупнейшей на рынке. Ежемесячно компания выполняет более трех миллионов заказов.

Помимо России, Dostavista присутствует под локальными брендами на рынках Азии (Индия, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Южная Корея, Вьетнам), Латинской Америки (Мексика, Бразилия), а также в Турции. Инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса как в России, так и на зарубежных рынках, а также на разработку новых продуктов.

Михаил Александровский, основатель Dostavista, — участник рейтинга RB.RU «30 самых успешных предпринимателей в доставке»

Раунды поменьше



Российский стартап Malivar привлек инвестиции от ФРИИ. В ходе нового инвестраунда оценка проекта выросла до $5 млн.

Malivar был запущен в 2018 году Валерием Шариповым. Это АI-сервис, генерирующий «синтетические лица», которые можно использовать для видео. Синтетические лица Malivar — изображения лица, созданные нейросетью, не принадлежащие конкретному человеку.

Полученное финансирование будет направлено на усиление команды ML-инженеров и вывод нового продукта на американский рынок.

Компания Green Grey инвестора Димы Морозова вложит $4 млн в игру студии Developers Unknown.

Московская студия Developers Unknown была основана серийным ИТ-предпринимателем и бизнес-ангелом Николаем Пискуновым. Релиз мобильного шутера Mercs, под который были привлечены инвестиции, запланирован на весну 2022 года. Следующим шагом для обеих компаний станет всесторонняя доработка игры.

Российский медтех-стартап 3D Smile привлек $3,8 млн от сооснователя Gagarin Capital и венчурного партнера третьего фонда Fort Ross Ventures Николая Давыдова, а также от XTX Ventures и One Way Ventures.

3D Smile был запущен Мариной Домрачевой в 2014 году. Это компания по производству элайнеров (альтернатива брекетам).

Технология, которую применяет стартап, базируется на искусственном интеллекте. Решение позволяет моделировать движение зубов и работать со сложными случаями нарушения прикуса. Выручка 3D Smile в 2020 году составила $3,7 млн.

Марина Домрачева — участница списка «100 женщин российского венчура» от RB.RU

Фонд Льва Левиева LVL1 и основатели Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы вложили $2 млн в «Комитет», владеющий vc.ru, TJournal, DTF и Coub. «Комитет» был образован в 2014 году после слияния TJournal и vc.ru (бывший «Цукерберг позвонит»), его первыми инвесторами стали Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили.

В 2016 году компания запустила портал об играх, кино, разработке и технологиях DTF, а в прошлом году к ней присоединился сервис зацикленных видео Coub. Средства пойдут на развитие контентной платформы, на которой работают проекты «Комитета».

Российский сервис автоматизации закупок для бизнеса Bidzaar привлек $2 млн от своего основателя Андрея Черногорова и создателя «Сбер Еаптеки» Антона Буздалина. Bidzaar был запущен в 2019 году.

Облачный сервис подбирает поставщиков с помощью ИИ, помогает работать с заказчиками и поставщиками и предлагает проверку контрагентов. По данным Bidzaar, с ней сотрудничают 70 крупных российских компаний, среди которых «Додо Пицца», «Л'Этуаль», «Альфа-банк» и другие.

Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса, расширение продаж в России и за рубежом.

Российский HR-стартап «Буду» получит $1 млн от коммуникационного агентства SETTERS в течение года. В первый инвестиционный раунд вошли основатели агентства — Евгений Давыдов, Александра Жаркова, Алина Чичина, Игорь Минкевич.

«Буду», появившаяся на рынке в январе 2020 года, предоставляет информацию о карьерных возможностях, позволяет откликаться на вакансии и создавать резюме в визуальном редакторе.

Платформа призвана сделать поиск работы максимально понятным и прозрачным. Инвестиции пойдут на маркетинг и продвижение платформы «Буду», а также сервиса подбора HR-кураторов «Эйч», который разработала компания.

Читайте историю агентства в материале RB.RU: Почему все говорят про SETTERS: как росло самое громкое коммуникационное агентство в России

RetailTech-стартап с российскими корнями Qvalon, предлагающий SaaS-сервис по управлению бизнесом для розничных сетей, привлек $700 тысяч от NRG Ventures, бизнес-ангелов United Investors и других. Решение компании дает возможность, в частности, перераспределять свободный персонал по точкам в режиме реального времени. На полученные средства Qvalon хочет выйти на рынок США.

Российская образовательная платформа Qmarketing Academy привлекла $550 тысяч от инвестиционного фонда Genesis Investments и неназванного частного инвестора. Qmarketing Academy была запущена в 2019 году бывшим совладельцем и директором по маркетингу Qlean Романом Кумаром Виасом, Игорем Винидиктовым и Александром Соловьевым.

Платформа предлагает курсы для маркетологов, включающие обучение созданию рекламных кампаний, digital-стратегии, аналитике. Проект намерен активно развиваться в странах Юго-Восточной Азии: во Вьетнаме, Филиппинах, Малайзии, Индонезии.

Читайте интервью с Романом Кумаром Виасом на RB.RU: «Образование — это новая нефть»

Сооснователь образовательного холдинга «Нетология-групп», серийный ИТ-предприниматель Максим Спиридонов привлек около $500 тысяч в проект Jump.bio. Компания, созданная в 2015 году, занимается производством сладостей без сахара, глютена и консервантов.

Инвестором выступил венчурный фонд «Экспонента». По условиям сделки он получит долю в компании, ее размер не уточняется. Привлеченные инвестиции Jump.bio направит на маркетинг и расширение ассортимента более чем в 3 раза. У Jump bio четыре учредителя, Максиму Спиридонову принадлежит 15% компании.

Читайте перекрестное интервью с Максимом Спиридоновым в рамках специального проекта RB.RU: «В ситуации, когда тяжело, напоминаю себе, зачем я это делаю»

Агрегатор B2B-услуг для автопарков Anywash, сервисом которого пользуются в том числе «СберЛогистика» и «Тинькофф», привлек $300 тысяч в seed-раунде от бизнес-ангелов и венчурного фонда SMG. Сервис Anywash агрегирует услуги автомоек, сервисов шиномонтажа, а также мониторинг штрафов, эвакуацию и помощь на дорогах.

Стартап работает по модели b2b. В фокусе компании — парки размером от 500 автомобилей. Anywash планирует направить привлеченные средства на развитие платформы Anycar, которая сдает автомобили корпоративным автопаркам по подписке.

Российский сервис Hotellab получил $200 тысяч от корпоративного фонда «ВкусВилла» Startup Lab и Iskra Ventures, запущенного бизнес-ангелами Иваном Сезоновым и Александром Петровым. Hotellab работает на основе искусственного интеллекта и предлагает выгодные цены на проживание в отелях в зависимости от рыночной ситуации, продаж, эластичности спроса и других факторов.

Стартап направит средства на масштабирование бизнеса и выход на рынки Европы, Африки и Ближнего Востока.

Российский сервис для управления персоналом от компании Mind&Machine привлек инвестиции от «Мтех», технологического бизнес-подразделения ГК «Мангазея». Сумма сделки в рамках посевного раунда не раскрывается.

Mind&Machine развивает продукт для управления персоналом и оптимизации рабочего времени сотрудников, решение актуально для бизнеса с большим количеством линейного персонала и консультантов: классический ритейл, банки, колл-центры, HoReCa.

Сервис позволяет анализировать загрузку и прогнозировать объем работ в каждые 30 минут. Компанию основали в 2017 году Антон Береза и Александр Алескин. Привлеченные средства пойдут на развитие продукта и дальнейшее масштабирование бизнеса.