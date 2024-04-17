«Букмейт» предупредил пользователей о смене оператора, Дуров рассказал о давлении Google и Apple на Telegram, ВТБ тестирует собственную метавселенную и другие новости 17 апреля.

ВТБ тестирует собственную метавселенную, Дуров рассказал о давлении Google и Apple на Telegram: главное 17 апреля