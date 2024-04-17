ВТБ тестирует собственную метавселенную, Дуров рассказал о давлении Google и Apple на Telegram: главное 17 апреля

Карина Пардаева
«Букмейт» предупредил пользователей о смене оператора, Дуров рассказал о давлении Google и Apple на Telegram, ВТБ тестирует собственную метавселенную и другие новости 17 апреля.
ВТБ тестирует собственную метавселенную, Дуров рассказал о давлении Google и Apple на Telegram: главное 17 апреляАвтор: Карина Пардаева
Мир
- В Киргизии намерены заблокировать TikTok. Минцифры республики получило письмо от Государственного комитета национальной безопасности, что в кыргызском сегмете TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», Kaktus. media.
Финансы
- Мосбиржа намерена провести первое размещение на платформе внебиржевого привлечения капитала во втором квартале 2024 года.
Бизнес
- Павел Дуров сообщил о давлении Apple и Google на Telegram. В этих компаниях ясно дали понять, что если мессенджер не будет соблюдать их «рекомендации», то его могут удалить из магазинов приложений.
Сервисы и технологии
- Сервис для чтения электронных книг по подписке «Букмейт» предупредил пользователей о смене оператора. С 17 апреля им вместо ООО «Яндекс Музыка» становится ООО «Яндекс Плюс». Для пользователей все останется по-прежнему.
- ВТБ тестирует собственную метавселенную – платформу, при помощи которой можно проводить онлайн-мероприятия с максимальным эффектом живого присутствия при помощи 3D-аватаров, пишут «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
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