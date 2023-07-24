«Яндекс.Маркет» планирует привлечь продавцов из стран ЕАЭС, Китая, Турции и Южной Кореи, объем гостиничного рынка в России вырастет на 10-25% год и другие события 24 июля.

«Яндекс.Маркет» будет продавать товары зарубежных продавцов, атака дронов: главное 24 июля