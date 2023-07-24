«Яндекс.Маркет» будет продавать товары зарубежных продавцов, атака дронов: главное 24 июля

Карина Пардаева
«Яндекс.Маркет» планирует привлечь продавцов из стран ЕАЭС, Китая, Турции и Южной Кореи, объем гостиничного рынка в России вырастет на 10-25% год и другие события 24 июля.
«Яндекс.Маркет» будет продавать товары зарубежных продавцов, атака дронов: главное 24 июляКарина Пардаева
Россия
- Два беспилотника атаковали Москву около 4:00 мск. Удары пришлись на нежилые здания — дом № 17 на Комсомольском проспекте и бизнес-центр на проспекте Лихачева. Пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- Беспилотники ВСУ атаковали Крым, есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, заявил глава региона Сергей Аксенов.
Финансы
- Банк России зафиксировал рост числа финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. Более 22% из них работают по принципу «заплати и выиграй», передают «Известия».
Бизнес
- Дочерняя компания «Росатома» «Рэнера» купила примерно 23% за 6,2 млрд рублей в АО «Кама» — разработчике электромобилей «Атом».
- Объем гостиничного рынка в России вырастет на 10-25% год к году благодаря развитию внутреннего туризма из-за сократившихся возможностей у россиян отдыхать за границей, узнал «Коммерсантъ».
- До конца 2023 года «Яндекс.Маркет» планирует привлечь примерно 1000 продавцов из стран ЕАЭС, Китая, Турции и Южной Кореи. Компании будут продавать на площадке в основном электронику, одежду, обувь, товары для дома.
- В рамках дела о банкротстве разработчика мобильных игр «Гейм Инсайт» арбитражный суд постановил наложить арест на банковские счета основателей Mаil. ru Grоuр, пишет «Ъ».
Технологии и сервисы
- Домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter. Новый логотип сервиса микроблогов будет представлен 24 июля.
Фото на обложке: Willrow Hood /
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