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Маркетплейсы создадут страховые компании, банкиры против оборотных штрафов за утечки данных: главное 26 марта

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Мосбиржа работает над запуском сервиса автоследования, банкиры просят отказаться от введения оборотных штрафов за утечки информации, Ozon и Wildberries планируют создать собственные страховые компании и другие новости 26 марта.

Маркетплейсы создадут страховые компании, банкиры против оборотных штрафов за утечки данных: главное 26 марта
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Финансы

  • Мосбиржа работает над запуском сервиса автоследования. Брокеры опасаются, что площадке это нужно для начала работы с физлицами.
  • Банкиры попросили власти отказаться от введения оборотных штрафов за утечки информации. Участники рынка называют меру дискриминационной, поскольку у государственных учреждений, например, нет оборота и наказание не будет для них действенным, пишет «Ъ».

Бизнес

  • Маркетплейсы Ozon и Wildberries планируют создать собственные страховые компании.  Это позволит нарастить прибыль от финансовых сервисов.
  • Дедлайны, внезапные и большие объемы задач, собственные ошибки, ссоры с коллегами и переработки — больше всего повышают у россиян уровень стресса от работы. При этом многие уверены, что руководитель должен компенсировать стресс, получаемый работником.

Сервисы и технологии

  • Разработчик процессоров Baikal локализует один из этапов производства. Речь идет о корпусировании – одной из финальных и самых дорогих стадий сборки, узнали «Ведомости».

Фото на обложке: Song_about_summer / Shutterstock

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