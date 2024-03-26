Маркетплейсы создадут страховые компании, банкиры против оборотных штрафов за утечки данных: главное 26 марта

Карина Пардаева
Мосбиржа работает над запуском сервиса автоследования, банкиры просят отказаться от введения оборотных штрафов за утечки информации, Ozon и Wildberries планируют создать собственные страховые компании и другие новости 26 марта.
Маркетплейсы создадут страховые компании, банкиры против оборотных штрафов за утечки данных: главное 26 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Финансы
- Мосбиржа работает над запуском сервиса автоследования. Брокеры опасаются, что площадке это нужно для начала работы с физлицами.
- Банкиры попросили власти отказаться от введения оборотных штрафов за утечки информации. Участники рынка называют меру дискриминационной, поскольку у государственных учреждений, например, нет оборота и наказание не будет для них действенным, пишет «Ъ».
Бизнес
- Маркетплейсы Ozon и Wildberries планируют создать собственные страховые компании. Это позволит нарастить прибыль от финансовых сервисов.
- Дедлайны, внезапные и большие объемы задач, собственные ошибки, ссоры с коллегами и переработки — больше всего повышают у россиян уровень стресса от работы. При этом многие уверены, что руководитель должен компенсировать стресс, получаемый работником.
Сервисы и технологии
- Разработчик процессоров Baikal локализует один из этапов производства. Речь идет о корпусировании – одной из финальных и самых дорогих стадий сборки, узнали «Ведомости».
Фото на обложке: Song_about_summer /
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