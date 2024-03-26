Мосбиржа работает над запуском сервиса автоследования, банкиры просят отказаться от введения оборотных штрафов за утечки информации, Ozon и Wildberries планируют создать собственные страховые компании и другие новости 26 марта.

Маркетплейсы создадут страховые компании, банкиры против оборотных штрафов за утечки данных: главное 26 марта