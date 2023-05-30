Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Беспилотники атаковали два дома в Москве, Decathlon нашел покупателей: главное к утру 30 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Беспилотники атаковали два жилых дома в Москве, на российские активы Decathlon нашлись покупатели, средняя стоимость рекламного поста в новостных Telegram-каналах выросла в 4,4 раза и другие события 30 мая.

Беспилотники атаковали два дома в Москве, Decathlon нашел покупателей: главное к утру 30 мая

Россия

  • Беспилотники атаковали два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Москве. Экстренные службы выясняют подробности случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Финансы 

  • В России только в двух банках можно открыть накопительные счета в долларах и евро. Оформить депозит в западных валютах предлагают только шесть участников рынка.

Бизнес

  • Турецкая компания FLO Retailing и ливанская фирма Azadea Group ведут переговоры о покупке российских активов сети магазинов спорттоваров Decathlon.
  • Выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России в 2022 году упала на 69,2%, до 71,9 млрд рублей, — минимум за последние пять лет, пишет РБК.
  • В 2022 году средняя стоимость рекламного поста в новостных Telegram-каналах выросла на 341% и достигла 55,9 тыс. рублей. Годом ранее она составляла 12,6 тыс. рублей. 
  • Группа S8 Capital Армена Саркисяна приобрела российского производителя «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. В результате сделки группа по размерам мощностей войдет в топ-3 производителей шин в России, узнал «Ъ». 

Технологии

  • «Ростелеком» займется производством абонентского телекомоборудования на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге. Запуск запланирован на середину июня 2023 года, узнали «Ведомости».

Медиа

  • Новый законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на иски и перевод невостребованных лицензионных отчислений в казну, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Правила работы криптобирж, TJX покинула Familia: главное 29 мая
  2. 2 Продавшие свой бизнес в России иностранные компании за год вывели около $36 млрд
  3. 3 В России установят правила создания и работы криптобирж
  4. 4 НДФЛ для релокантов: какие изменения в Налоговом кодексе ждут удаленщиков
  5. 5 UnionPay обошла Visa, возможная утечка данных во «Вкусно — и точка», Саудовская Аравия и БРИКС: главное 28 мая
E-Com Heroes
Все о выходе на зарубежный e-com
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 мая 2023

Инвестиции от ФРИИ

30 мая 2023

OPPO Inspiration Challenge 2023

31 мая 2023

Субсидии для экспортеров

Все ВОЗМОЖНОСТИ