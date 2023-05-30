Беспилотники атаковали два дома в Москве, Decathlon нашел покупателей: главное к утру 30 мая

Карина Пардаева
Беспилотники атаковали два жилых дома в Москве, на российские активы Decathlon нашлись покупатели, средняя стоимость рекламного поста в новостных Telegram-каналах выросла в 4,4 раза и другие события 30 мая.
Беспилотники атаковали два дома в Москве, Decathlon нашел покупателей: главное к утру 30 маяКарина Пардаева
Россия
- Беспилотники атаковали два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Москве. Экстренные службы выясняют подробности случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Финансы
- В России только в двух банках можно открыть накопительные счета в долларах и евро. Оформить депозит в западных валютах предлагают только шесть участников рынка.
Бизнес
- Турецкая компания FLO Retailing и ливанская фирма Azadea Group ведут переговоры о покупке российских активов сети магазинов спорттоваров Decathlon.
- Выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России в 2022 году упала на 69,2%, до 71,9 млрд рублей, — минимум за последние пять лет, пишет РБК.
- В 2022 году средняя стоимость рекламного поста в новостных Telegram-каналах выросла на 341% и достигла 55,9 тыс. рублей. Годом ранее она составляла 12,6 тыс. рублей.
- Группа S8 Capital Армена Саркисяна приобрела российского производителя «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. В результате сделки группа по размерам мощностей войдет в топ-3 производителей шин в России, узнал «Ъ».
Технологии
- «Ростелеком» займется производством абонентского телекомоборудования на мощностях завода «Авангард» в Санкт-Петербурге. Запуск запланирован на середину июня 2023 года, узнали «Ведомости».
Медиа
- Новый законопроект об использовании в России фильмов и музыки без разрешения «недружественных» правообладателей предусматривает мораторий на иски и перевод невостребованных лицензионных отчислений в казну, пишет «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Adam Radosavljevic /
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