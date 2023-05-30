Беспилотники атаковали два жилых дома в Москве, на российские активы Decathlon нашлись покупатели, средняя стоимость рекламного поста в новостных Telegram-каналах выросла в 4,4 раза и другие события 30 мая.

Беспилотники атаковали два дома в Москве, Decathlon нашел покупателей: главное к утру 30 мая