Проблемы бизнеса в России, мясные деликатесы от производителя шоколада Toblerone: главное 31 мая

Карина Пардаева
Johnson & Johnson на данный момент продолжает поставлять контактные линзы Acuvue в Россию, Toblerone подал заявку на регистрацию бренда мясных деликатесов и другие события 31 мая.
Проблемы бизнеса в России, мясные деликатесы от производителя шоколада Toblerone: главное 31 маяКарина Пардаева
Бизнес
- 53% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году. Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников собираются руководители из сфер IТ, строительства и недвижимости.
- Американская компания Johnson & Johnson на данный момент продолжает поставлять контактные линзы Acuvue в Россию. Ранее источники «Ъ» на рынке говорили о получении уведомлений от компании о приостановке импорта линз.
- Бизнес попросил узаконить внешние крипторасчеты и ввести кешбэк на ряд российских товаров. Это часть предложений из спецдоклада президенту о проблемах бизнеса России.
- На российском парфюмерном рынке началось сокращение активности. По итогам первого квартала производство и продажи духов сократились соответственно на 9% и 6,2%, растет лишь ввоз из стран ЕАЭС, узнал «Коммерсантъ».
- Производитель шоколада Toblerone подал заявку на регистрацию бренда мясных деликатесов. Это позволит ему защитить товарный знак от завода «Ремит», который хотел выпускать под этим названием колбасу, узнали «Ведомости».
Технологии
- Новейший российский «стелс»-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для дополнительной проработки ряда инновационных решений, узнали РИА Новости.
Фото на обложке: darksoul72 /
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