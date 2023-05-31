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Проблемы бизнеса в России, мясные деликатесы от производителя шоколада Toblerone: главное 31 мая

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Johnson & Johnson на данный момент продолжает поставлять контактные линзы Acuvue в Россию, Toblerone подал заявку на регистрацию бренда мясных деликатесов и другие события 31 мая.

Проблемы бизнеса в России, мясные деликатесы от производителя шоколада Toblerone: главное 31 мая

Бизнес

  • 53% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году. Чаще всего увеличивать зарплаты сотрудников собираются руководители из сфер IТ, строительства и недвижимости.
  • Американская компания Johnson & Johnson на данный момент продолжает поставлять контактные линзы Acuvue в Россию. Ранее источники «Ъ» на рынке говорили о получении уведомлений от компании о приостановке импорта линз.
  • Бизнес попросил узаконить внешние крипторасчеты и ввести кешбэк на ряд российских товаров. Это часть предложений из спецдоклада президенту о проблемах бизнеса России.
  • На российском парфюмерном рынке началось сокращение активности. По итогам первого квартала производство и продажи духов сократились соответственно на 9% и 6,2%, растет лишь ввоз из стран ЕАЭС, узнал «Коммерсантъ».
  • Производитель шоколада Toblerone подал заявку на регистрацию бренда мясных деликатесов. Это позволит ему защитить товарный знак от завода «Ремит», который хотел выпускать под этим названием колбасу, узнали «Ведомости».

Технологии

  • Новейший российский «стелс»-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для дополнительной проработки ряда инновационных решений, узнали РИА Новости.

Фото на обложке: darksoul72 / Shutterstock

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