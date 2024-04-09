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Фонд «Стриго Кэпитал» получил ряд активов Fplus, повышение объемы утечек резко выросли: главное 9 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Минпромторг предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники, фонд «Стриго Кэпитал» получил ряд активов Fplus, «Ангстрем» решил запустить франшизу мебельных салонов и другие события 9 апреля.

Фонд «Стриго Кэпитал» получил ряд активов Fplus, повышение объемы утечек резко выросли: главное 9 апреля

Бизнес

  • Минпромторг предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники. Это поможет сборщикам электроники, но может повысить цены на импортную электронику, говорят участники рынка. 
  • Фонд бывшего вице-губернатора Петербурга —  «Стриго Кэпитал» — получил ряд активов Fplus. Участники рынка полагают, что смена владельца потребовалась для продвижения продуктов среди конкурентов компании.
  • Крупные производители мебели ищут возможности расширить собственные продажи после ухода IKEA. «Ангстрем» решил запустить франшизу мебельных салонов, узнал «Ъ».

Сервисы и технологии

  • За первый квартал 2024 года в сеть утекли 121 млн телефонных номеров и 38 млн e-mail-адресов. В сумме это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. 

Транспорт

  • Продажи летних шин в РФ активно растут с начала сезона смены резины: только за март реализация выросла в пять раз, продолжив увеличиваться и в начале апреля, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Natalia Mels / Shutterstock

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