Фонд «Стриго Кэпитал» получил ряд активов Fplus, повышение объемы утечек резко выросли: главное 9 апреля

Карина Пардаева
Минпромторг предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники, фонд «Стриго Кэпитал» получил ряд активов Fplus, «Ангстрем» решил запустить франшизу мебельных салонов и другие события 9 апреля.
Фонд «Стриго Кэпитал» получил ряд активов Fplus, повышение объемы утечек резко выросли: главное 9 апреляКарина Пардаева
Бизнес
- Минпромторг предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники. Это поможет сборщикам электроники, но может повысить цены на импортную электронику, говорят участники рынка.
- Фонд бывшего вице-губернатора Петербурга — «Стриго Кэпитал» — получил ряд активов Fplus. Участники рынка полагают, что смена владельца потребовалась для продвижения продуктов среди конкурентов компании.
- Крупные производители мебели ищут возможности расширить собственные продажи после ухода IKEA. «Ангстрем» решил запустить франшизу мебельных салонов, узнал «Ъ».
Сервисы и технологии
- За первый квартал 2024 года в сеть утекли 121 млн телефонных номеров и 38 млн e-mail-адресов. В сумме это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года.
Транспорт
- Продажи летних шин в РФ активно растут с начала сезона смены резины: только за март реализация выросла в пять раз, продолжив увеличиваться и в начале апреля, пишет «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Natalia Mels /
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