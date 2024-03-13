В РФ хотят легализовать ремонт иностранного оборудования без оригинальных запчастей, «Яндекс» работает над запуском собственного аналога Tinder, В классификатор реестра отечественного ПО добавили PRA-роботов и другие новости 13 марта.

PRA-роботов включили в реестр российского ПО, «Яндекс» разрабатывает аналог Tinder: главное 13 марта