PRA-роботов включили в реестр российского ПО, «Яндекс» разрабатывает аналог Tinder: главное 13 марта

В РФ хотят легализовать ремонт иностранного оборудования без оригинальных запчастей, «Яндекс» работает над запуском собственного аналога Tinder, В классификатор реестра отечественного ПО добавили PRA-роботов и другие новости 13 марта.
Бизнес
- Поещаемость ТЦ 4-10 марта выросла на 5-9% год к году. Это ожидаемо привело к увеличению оборотов ритейлеров, узнал «Ъ».
- В РФ хотят легализовать ремонт иностранного оборудования без оригинальных запчастей. Пока речь идет об автомобилях — сейчас такое устранение дефектов грозит российским компаниям исками со стороны иностранных правообладателей, сообщили «Известия».
- Французская Alstom вышла из состава акционеров «Трансмашхолдинга» (ТМХ), продав свои 20% российским акционерам за полцены, пишет «Коммерсантъ».
Сервисы и технологии
- В классификатор реестра отечественного программного обеспечения добавили PRA-роботов. В Минцифры объясняют изменения «запросом отрасли».
- «Тинькофф инвестиции» создаст платформу «Т-венчур». С ее помощью бизнес сможет привлекать капитал от розничных инвесторов на развитие и масштабирование.
- «Яндекс» работает над запуском собственного приложения для онлайн-знакомств, аналогичного Tinder, под названием «Яндекс мэтч».
Фото на обложке: Willyam Bradberry /
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