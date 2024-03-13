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PRA-роботов включили в реестр российского ПО, «Яндекс» разрабатывает аналог Tinder: главное 13 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В РФ хотят легализовать ремонт иностранного оборудования без оригинальных запчастей, «Яндекс» работает над запуском собственного аналога Tinder, В классификатор реестра отечественного ПО добавили PRA-роботов и другие новости 13 марта.

PRA-роботов включили в реестр российского ПО, «Яндекс» разрабатывает аналог Tinder: главное 13 марта

Бизнес

  • Поещаемость ТЦ 4-10 марта выросла на 5-9% год к году.  Это ожидаемо привело к увеличению оборотов ритейлеров, узнал «Ъ».
  • В РФ хотят легализовать ремонт иностранного оборудования без оригинальных запчастей. Пока речь идет об автомобилях — сейчас такое устранение дефектов грозит российским компаниям исками со стороны иностранных правообладателей, сообщили «Известия».
  • Французская Alstom вышла из состава акционеров «Трансмашхолдинга» (ТМХ), продав свои 20% российским акционерам за полцены, пишет «Коммерсантъ».

Сервисы и технологии

  • В классификатор реестра отечественного программного обеспечения добавили PRA-роботов. В Минцифры объясняют изменения «запросом отрасли». 
  • «Тинькофф инвестиции» создаст платформу «Т-венчур». С ее помощью бизнес сможет привлекать капитал от розничных инвесторов на развитие и масштабирование.
  • «Яндекс» работает над запуском собственного приложения для онлайн-знакомств, аналогичного Tinder, под названием «Яндекс мэтч».

Фото на обложке: Willyam Bradberry / Shutterstock

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