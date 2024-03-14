Lamoda запустит собственные марки одежды, «Элемент» намерен выйти на IPO: главное 14 марта

Карина Пардаева
Производитель микроэлектроники «Элемент» намерен выйти на IPO, Lamoda запустит собственные марки одежды, для бизнеса запустят форму обратной связи на базе госуслуг и другие события 14 марта.
Lamoda запустит собственные марки одежды, «Элемент» намерен выйти на IPO: главное 14 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Инвестиции
- Российский производитель микроэлектроники «Элемент» намерен до конца 2024 года выйти на IPO. Компания рассчитывает привлечь 10-15 млрд рублей на развитие крупной инвестпрограммы.
Бизнес
- Сеть магазинов «Всесмарт» (входит в холдинг Fplus) до 2025 года откроет 30–50 торговых точек китайской электроники Tecno и пять полноценных фирменных магазинов вендора.
- Lamoda в апреле запустит собственные марки одежды Nume и Mademan в среднем ценовом сегменте. Выпускать одежду будут в Турции и Китае.
Сервисы и технологии
- В России до конца 2025 года запустят единую систему приема и обработки обращений от бизнеса. Это будет платформа обратной связи на базе госуслуг.
- «Мегафон» подключил к единой государственной платформе верификации звонков ИС «Антифрод» уже более 20 региональных и виртуальных операторов. С января 2024 года таким образом было выявлено и предотвращено порядка 300 тыс. вызовов с подменными номерами.
Транспорт
- Операторы аренды электросамокатов в Москве в этом сезоне планируют ввести в приложениях идентификацию пользователей, их рейтинг и тестирование на знание ПДД, узнали РИА Новости.
Фото на обложке: Studio Romantic /
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