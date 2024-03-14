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Lamoda запустит собственные марки одежды, «Элемент» намерен выйти на IPO: главное 14 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Производитель микроэлектроники «Элемент» намерен выйти на IPO, Lamoda запустит собственные марки одежды, для бизнеса запустят форму обратной связи на базе госуслуг и другие события 14 марта.

Lamoda запустит собственные марки одежды, «Элемент» намерен выйти на IPO: главное 14 марта

Инвестиции

  • Российский производитель микроэлектроники «Элемент» намерен до конца 2024 года выйти на IPO. Компания рассчитывает привлечь 10-15 млрд рублей на развитие крупной инвестпрограммы.

Бизнес

  • Сеть магазинов «Всесмарт» (входит в холдинг Fplus) до 2025 года откроет 30–50 торговых точек китайской электроники Tecno и пять полноценных фирменных магазинов вендора.
  • Lamoda в апреле запустит собственные марки одежды Nume и Mademan в среднем ценовом сегменте. Выпускать одежду будут в Турции и Китае.

Сервисы и технологии

  • В России до конца 2025 года запустят единую систему приема и обработки обращений от бизнеса. Это будет платформа обратной связи на базе госуслуг.
  • «Мегафон» подключил к единой государственной платформе верификации звонков ИС «Антифрод» уже более 20 региональных и виртуальных операторов. С января 2024 года таким образом было выявлено и предотвращено порядка 300 тыс. вызовов с подменными номерами.

Транспорт

  • Операторы аренды электросамокатов в Москве в этом сезоне планируют ввести в приложениях идентификацию пользователей, их рейтинг и тестирование на знание ПДД, узнали РИА Новости.

Фото на обложке: Studio Romantic / Shutterstock

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