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PayPal приостановил работу в РФ, компании переходят на отечественные облачные сервисы: главное для бизнеса 5 марта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платежная система PayPal приостановила работу в России, Илон Маск отказался блокировать российские СМИ, а компании начали массово переходить на отечественные облачные сервисы — RB.RU собрал главные новости для бизнеса 5 марта на фоне десятого дня спецоперации на Украине.

Список может дополняться в течение дня.

PayPal приостановил работу в РФ, компании переходят на отечественные облачные сервисы: главное для бизнеса 5 марта

О главных событиях к утру 5 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.

Мир

  • Илон Маск отказался блокировать в сети StarLink российские СМИ. «Мы не будем этого делать, если только под дулом пистолета. Извините, что я абсолютизирую свободу слова», — написал предприниматель.

Государство

  • Минцифры организует бесплатную выдачу российских сертификатов шифрования для сайтов и обяжет все браузеры, которые работают в России, их поддерживать.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости развития экономики в Москве в условиях санкций и возглавил ее. Первые задачи комиссии — настроить мониторинг ситуации, принять неотложные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.
  • «Коммерсантъ» узнал, что на фоне санкций российские власти предложили отменить уголовную и административную ответственности за использование пиратского программного обеспечения. Решение может смягчить уход из России Microsoft, IBM, Oracle и других компаний. Минцифры эту информацию опровергло.

Бизнес

  • Платежная система PayPal приостановила работу в России. Компания разрешит снять средства «в течение определенного периода времени». Со 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из РФ.
  • Activision Blizzard, одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр, разработчик Diablo, World Of Warcraft, Starcraft и многих других игр, прекратила продажу игр в России. Ранее продажу компьютерных игр в России приостановили Electronic Arts и ActiBlizz.
  • Heineken приостановит новые инвестиционные проекты, а также экспорт пива в Россию. При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме.
  • Американская образовательная онлайн-платформа Coursera приостанавливает бизнес в России. Сервис сотрудничает более чем с 200 университетами и компаниями. На конец 2020 года на ее сайте  было зарегистрировано около 77 млн учащихся.
  • eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта.
  • Российские компании на фоне санкций стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные. Спрос на услуги облачных сервисов за последнюю неделю вырос в несколько раз.
  • Стриминговый сервис Twitch остановил выплаты российским стримерам из-за проблем с платежными системами на фоне санкций.
  • «Яндекс» заморозил работу беспилотников в США. Роботов-доставщиков из кампусов университетов перевезут в другие страны, где присутствуют сервисы компании.

Фото на обложке: Unsplash

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