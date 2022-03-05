Платежная система PayPal приостановила работу в России, Илон Маск отказался блокировать российские СМИ, а компании начали массово переходить на отечественные облачные сервисы — RB.RU собрал главные новости для бизнеса 5 марта на фоне десятого дня спецоперации на Украине.

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PayPal приостановил работу в РФ, компании переходят на отечественные облачные сервисы: главное для бизнеса 5 марта