PayPal приостановил работу в РФ, компании переходят на отечественные облачные сервисы: главное для бизнеса 5 марта

Платежная система PayPal приостановила работу в России, Илон Маск отказался блокировать российские СМИ, а компании начали массово переходить на отечественные облачные сервисы — RB.RU собрал главные новости для бизнеса 5 марта на фоне десятого дня спецоперации на Украине.
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Мир
- Илон Маск отказался блокировать в сети StarLink российские СМИ. «Мы не будем этого делать, если только под дулом пистолета. Извините, что я абсолютизирую свободу слова», — написал предприниматель.
Государство
- Минцифры организует бесплатную выдачу российских сертификатов шифрования для сайтов и обяжет все браузеры, которые работают в России, их поддерживать.
- Мэр Москвы Сергей Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости развития экономики в Москве в условиях санкций и возглавил ее. Первые задачи комиссии — настроить мониторинг ситуации, принять неотложные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.
- «Коммерсантъ» узнал, что на фоне санкций российские власти предложили отменить уголовную и административную ответственности за использование пиратского программного обеспечения. Решение может смягчить уход из России Microsoft, IBM, Oracle и других компаний. Минцифры эту информацию опровергло.
Бизнес
- Платежная система PayPal приостановила работу в России. Компания разрешит снять средства «в течение определенного периода времени». Со 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из РФ.
- Activision Blizzard, одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр, разработчик Diablo, World Of Warcraft, Starcraft и многих других игр, прекратила продажу игр в России. Ранее продажу компьютерных игр в России приостановили Electronic Arts и ActiBlizz.
- Heineken приостановит новые инвестиционные проекты, а также экспорт пива в Россию. При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме.
- Американская образовательная онлайн-платформа Coursera приостанавливает бизнес в России. Сервис сотрудничает более чем с 200 университетами и компаниями. На конец 2020 года на ее сайте было зарегистрировано около 77 млн учащихся.
- eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта.
- Российские компании на фоне санкций стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные. Спрос на услуги облачных сервисов за последнюю неделю вырос в несколько раз.
- Стриминговый сервис Twitch остановил выплаты российским стримерам из-за проблем с платежными системами на фоне санкций.
- «Яндекс» заморозил работу беспилотников в США. Роботов-доставщиков из кампусов университетов перевезут в другие страны, где присутствуют сервисы компании.
Фото на обложке: Unsplash
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