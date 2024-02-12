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Мобильная ОС «Аквариуса», «Билайн» нарастил долю в «Платформкрафт»: главное 12 февраля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Вымпелком» увеличил долю владения в «Платформкрафт», VK приобрела 70% в ООО «Много приложений»,  «Аквариус» начал разработку собственной мобильной ОС и другие события 12 февраля.

Мобильная ОС «Аквариуса», «Билайн» нарастил долю в «Платформкрафт»: главное 12 февраля

Бизнес

  • «Вымпелком» (бренд Билайн) увеличил долю владения с 13,21% до 34,91% в разработчике бизнес-платформы для хранения, обработки и раздачи контента «Платформкрафт».
  • VK приобрела 70% в ООО «Много приложений» (принадлежит российскому разработчику цифровых решений red_mad_robot).
  • Производитель электроники «Аквариус» начал разработку собственной мобильной операционной системы на основе открытого кода AOSP.
  • Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», выпускающий водки Bionica, «Чарская», «Казанский стандарт» и другие, планирует привлечь в рамках IPO на Мосбирже 1 млрд рублей, пишет РБК.

Сервисы и технологии

  • Российские разработчики создали программу, которая может мгновенно распознавать, пишет ли в чатах злоумышленник, узнали «Известия».

Фото на обложке: Unsplash

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