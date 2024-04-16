Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Юрент» будет сдавать в аренду пауэрбанки, Haier ищет в РФ разработчиков для своей ОС: главное 16 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

TikTok впервые за три года зафиксировал убыток от деятельности в России, «Юрент» решил заняться сдачей в аренду пауэрбанков, Haier ищет в России разработчиков для совей ОС и другие события 16 апреля.

«Юрент» будет сдавать в аренду пауэрбанки, Haier ищет в РФ разработчиков для своей ОС: главное 16 апреля

Финансы

  • В 2023 году убытки российского юрлица TikTok составили 427 млн рублей против 530 млн рублей годом ранее. Выручка компании снижается второй год подряд.

Бизнес

  • Входящий в МТС сервис кикшеринга «Юрент» решил заняться сдачей в аренду портативных зарядных устройств. Сервис видит синергию в шеринге электросамокатов и пауэрбанков.
  • «Росатом» купил 50% компании «Парус электро» — одного из крупных производителей зарядных станций для электромобилей, а также инверторов для ВИЭ и систем хранения энергии, пишет «Ъ».
  • В сегменте косметики обостряется конкуренция крупных сетей. «Золотое яблоко» подняло выручку в 1,5 раза и почти догнало группу «Л’Этуаль» и «Подружки», сообщают «Ведомости».

Сервисы и технологии

  • Китайская Haier ищет в России разработчиков в проект собственной операционной системы для умной бытовой техники. Сейчас телевизоры компании работают на сборке Android TV с технологиями Google.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 СМИ узнали о планах первого IPO на «СПБ Бирже» после попадания площадки под санкции
  2. 2 Выручка российского юрлица Booking.com сократилась на 32% в 2023 году
  3. 3 ЦБ проверяет аудитора «Киви Банка», услугу CDN приравняли к хостингу: главное 15 апреля
  4. 4 «Дочка» Auchan Ceetrus завершила продажу российских активов
  5. 5 Как загрузить приложения, которых нет в сторах

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2024

Цифровой марафон

21 апреля 2024

Летние школы Яндекса 2024

21 апреля 2024

Инвестиционный сезон ФРИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ