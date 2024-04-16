TikTok впервые за три года зафиксировал убыток от деятельности в России, «Юрент» решил заняться сдачей в аренду пауэрбанков, Haier ищет в России разработчиков для совей ОС и другие события 16 апреля.

«Юрент» будет сдавать в аренду пауэрбанки, Haier ищет в РФ разработчиков для своей ОС: главное 16 апреля