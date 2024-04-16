«Юрент» будет сдавать в аренду пауэрбанки, Haier ищет в РФ разработчиков для своей ОС: главное 16 апреля

Карина Пардаева
TikTok впервые за три года зафиксировал убыток от деятельности в России, «Юрент» решил заняться сдачей в аренду пауэрбанков, Haier ищет в России разработчиков для совей ОС и другие события 16 апреля.
«Юрент» будет сдавать в аренду пауэрбанки, Haier ищет в РФ разработчиков для своей ОС: главное 16 апреляКарина Пардаева
Финансы
- В 2023 году убытки российского юрлица TikTok составили 427 млн рублей против 530 млн рублей годом ранее. Выручка компании снижается второй год подряд.
Бизнес
- Входящий в МТС сервис кикшеринга «Юрент» решил заняться сдачей в аренду портативных зарядных устройств. Сервис видит синергию в шеринге электросамокатов и пауэрбанков.
- «Росатом» купил 50% компании «Парус электро» — одного из крупных производителей зарядных станций для электромобилей, а также инверторов для ВИЭ и систем хранения энергии, пишет «Ъ».
- В сегменте косметики обостряется конкуренция крупных сетей. «Золотое яблоко» подняло выручку в 1,5 раза и почти догнало группу «Л’Этуаль» и «Подружки», сообщают «Ведомости».
Сервисы и технологии
- Китайская Haier ищет в России разработчиков в проект собственной операционной системы для умной бытовой техники. Сейчас телевизоры компании работают на сборке Android TV с технологиями Google.
Фото на обложке: Unsplash
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