Казахстан отменяет bed tax, банки ограничат выдачу льготной ипотеки

Карина Пардаева
В Казахстане отменяется туристический взнос для иностранцев, темпы роста рынка микрофинансирования в 2024 году могут сохраниться на уровне 15–20% и другие события 9 января.
Казахстан отменяет bed tax, банки ограничат выдачу льготной ипотекиКарина Пардаева
Мир
- Индонезийский агротехнологический стартап Semaai привлек $4,7 млн от CyberAgent Capital, Sumitomo Corporation Equity Asia, Ruvento, MyAsiaVC и Heracles Ventures.
- В Казахстане с 9 января отменяется действовавший ранее туристический взнос для иностранцев. Bed tax создает неудобства как для местного бизнеса, так и для прибывающих иностранных туристов.
Финансы
- Биткоин днем 8 января и в ночь на 9 января торговался на уровне выше $47 тыс. впервые с апреля 2022 года. Аналитики связывают ралли с ожидаемыми 10 января решениями регуляторов США по обновленным заявкам инвесткомпаний на создание биржевых фондов (ETF).
- Темпы роста рынка микрофинансирования в 2024 году могут сохраниться на уровне 15–20%, несмотря на ужесточение регулирования, пишет «Ъ».
- Крупнейшие банки начнут выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. С 11 января такие условия будут действовать в «Сбере», а с 12-го — в ВТБ, узнал РБК.
Фото на обложке: Unsplash
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