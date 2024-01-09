В Казахстане отменяется туристический взнос для иностранцев, темпы роста рынка микрофинансирования в 2024 году могут сохраниться на уровне 15–20% и другие события 9 января.

Казахстан отменяет bed tax, банки ограничат выдачу льготной ипотеки