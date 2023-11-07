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Функция розыгрышей в Telegram, ChatGPT-4 Turbo: главное 7 ноября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ChatGPT-4 Turbo, розыгрыши в Telegram, «ТилТех Капитал» приобрел долю в Poison Drop и другие новости 7 ноября.

Функция розыгрышей в Telegram, ChatGPT-4 Turbo: главное 7 ноября

Бизнес

  • «ТилТех Капитал» Андрея Кривенко приобрел 25% в онлайн-магазине ювелирных украшений и аксессуаров Poison Drop. Сумма сделки не раскрывается, но покупка, по подсчетам аналитиков, могла обойтись венчурному фонду примерно в 300 млн рублей.
  • Посещаемость ресторанов Москвы, остававшаяся с начала 2023 года ниже прошлогодних показателей, в сентябре—октябре начала расти.Число заказов год к году увеличилось на 8%, а выручка — на 17%, пишет «Ъ».
  • Численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в сентябре 2023 года достигла 30,5 млн человек, увеличившись за год на 2,4 млн человек, подсчитали в FinExpertiza.

Технологии и сервисы

  • OpenAI представила более мощную и дешевую версию своей языковой модели — ChatGPT-4 Turbo. Она уже доступна через API, предел ее знаний — апрель 2023 года.
  • Telegram добавил функцию проведения розыгрышей среди подписчиков каналов. Организовать их смогут владельцы каналов любого уровня. 

Фото на обложке: Nikita Sursin / Shutterstock

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