Функция розыгрышей в Telegram, ChatGPT-4 Turbo: главное 7 ноября

Карина Пардаева
ChatGPT-4 Turbo, розыгрыши в Telegram, «ТилТех Капитал» приобрел долю в Poison Drop и другие новости 7 ноября.
Функция розыгрышей в Telegram, ChatGPT-4 Turbo: главное 7 ноябряКарина Пардаева
Бизнес
- «ТилТех Капитал» Андрея Кривенко приобрел 25% в онлайн-магазине ювелирных украшений и аксессуаров Poison Drop. Сумма сделки не раскрывается, но покупка, по подсчетам аналитиков, могла обойтись венчурному фонду примерно в 300 млн рублей.
- Посещаемость ресторанов Москвы, остававшаяся с начала 2023 года ниже прошлогодних показателей, в сентябре—октябре начала расти.Число заказов год к году увеличилось на 8%, а выручка — на 17%, пишет «Ъ».
- Численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в сентябре 2023 года достигла 30,5 млн человек, увеличившись за год на 2,4 млн человек, подсчитали в FinExpertiza.
Технологии и сервисы
- OpenAI представила более мощную и дешевую версию своей языковой модели — ChatGPT-4 Turbo. Она уже доступна через API, предел ее знаний — апрель 2023 года.
- Telegram добавил функцию проведения розыгрышей среди подписчиков каналов. Организовать их смогут владельцы каналов любого уровня.
Фото на обложке: Nikita Sursin /
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