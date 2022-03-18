RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 23-го дня военной операции на Украине: ФАС начала обсуждать с ритейлерами легализацию «серого» импорта, в Госдуме готовятся к переназначению главы ЦБ, а бензин после двухнедельного перерыва снова подорожал.

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ФАС обсуждает легализацию «серого» импорта, а бензин снова дорожает: главное за 18 марта