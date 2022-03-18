ФАС обсуждает легализацию «серого» импорта, а бензин снова дорожает: главное за 18 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 23-го дня военной операции на Украине: ФАС начала обсуждать с ритейлерами легализацию «серого» импорта, в Госдуме готовятся к переназначению главы ЦБ, а бензин после двухнедельного перерыва снова подорожал.
Сводка дополняется в течение дня.
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Правительство
- Председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович покинет свой пост. Его место может занять Игорь Дроздов — сейчас он председатель правления «Сколково».
- Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя ЦБ.
- В Госдуме предложили запретить на десять лет работу иностранных компаний, которые не вернутся к 1 мая.
Бизнес
- ФАС начала обсуждать с ритейлерами легализацию параллельного импорта (ввоз товара в страну без разрешения правообладателя — прим. ред.). Рабочая встреча прошла между руководителем ФАС России Максимом Шаскольским и основателем Wildberries Татьяной Бакальчук. «Регулятор и российский маркетплейс уверены в том, что легализация параллельного импорта положительно скажется как на потребителях, так и на предпринимателях», — говорится в сообщении ФАС.
- Бензин после двухнедельного перерыва снова подорожал. Цены на бензин Аи-95 и Аи-92 увеличились на 7% и 5% — до 50,7 тыс. рублей и 46 тыс. рублей за тонну соответственно.
- Ритейлеры сообщили об отказе поставщиков от промоакций, которые позволяли устраивать скидки на товары для покупателей.
- В России резко вырос спрос на презервативы и антидепрессанты. Презервативы скупают из-за ожидания дальнейшего роста цен, антидепрессанты — из-за высокой нервозности и сезонных обострений психических заболеваний у пациентов.
- Турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken ведет переговоры с российскими торговыми центрами об открытии заведений в России.
Сервисы
- Из-за санкций «Сбер» ограничил список валют, доступных для перевода на счета в другие российские и иностранные банки. С 18 марта в «Сбере» нельзя будет сделать перевод в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.
- «Ситимобил» закрылся из-за отказа акционеров — «Сбера» и VK — от дальнейших инвестиций в компанию. В нынешних экономических условиях компания превратилась «в обузу», поскольку не успела стать прибыльной.
- Американский сервис доставки продуктов и товаров для дома Buyk от основателей «Самоката» объявил о банкротстве.
- Торрент-трекер RuTraсker «в текущей ситуации не поддерживает никакие действия российских властей» и будет блокировать доступ для пользователей из России, даже если Роскомнадзор уберет сайт из реестра запрещенных, сообщил Forbes.
Фото на обложке: Unsplash
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