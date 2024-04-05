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Япония ввела запрет на экспорт товаров РФ, «Почта России» запустит программу Bug Bounty: главное 5 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров, TCL Electronics планирует открыть монобрендовые магазины в РФ, OpenAI разрешила пользователям генератора изображений DALL-E 3 редактировать получившиеся картинки и другие новости 5 апреля.

Япония ввела запрет на экспорт товаров РФ, «Почта России» запустит программу Bug Bounty: главное 5 апреля

Мир

  • Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров, в том числе на моторное масло, стальные трубопроводы, яхты и другие прогулочные или спортивные суда, сообщило Минэкономики страны.

Бизнес

  • «Почта России» намерена провести тендер на тестирование IT-систем в рамках трехлетней программы Bug Bounty. Тестировать планируется важные для работы оператора системы.
  • Китайский бренд TCL Electronics планирует открыть собственную сеть монобрендовых магазинов в России. Компания уже ищет помещения в московских торговых центрах класса А. 

Сервисы и технологии

  • Компания OpenAI разрешила пользователям генератора изображений DALL-E 3 редактировать получившиеся картинки. Функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении ChatGPT.

Фото на обложке: VTT Studio / Shutterstock

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