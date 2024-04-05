Япония ввела запрет на экспорт товаров РФ, «Почта России» запустит программу Bug Bounty: главное 5 апреля

Карина Пардаева
Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров, TCL Electronics планирует открыть монобрендовые магазины в РФ, OpenAI разрешила пользователям генератора изображений DALL-E 3 редактировать получившиеся картинки и другие новости 5 апреля.
Япония ввела запрет на экспорт товаров РФ, «Почта России» запустит программу Bug Bounty: главное 5 апреляКарина Пардаева
Мир
- Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров, в том числе на моторное масло, стальные трубопроводы, яхты и другие прогулочные или спортивные суда, сообщило Минэкономики страны.
Бизнес
- «Почта России» намерена провести тендер на тестирование IT-систем в рамках трехлетней программы Bug Bounty. Тестировать планируется важные для работы оператора системы.
- Китайский бренд TCL Electronics планирует открыть собственную сеть монобрендовых магазинов в России. Компания уже ищет помещения в московских торговых центрах класса А.
Сервисы и технологии
- Компания OpenAI разрешила пользователям генератора изображений DALL-E 3 редактировать получившиеся картинки. Функция доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении ChatGPT.
Фото на обложке: VTT Studio /
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