ЦБ проверяет аудитора «Киви Банка», услугу CDN приравняли к хостингу: главное 15 апреля

Карина Пардаева
ЦБ проверяет аудитора «Киви Банка», Минцифры приравняло услугу CDN к хостингу и другие события 15 апреля.
ЦБ проверяет аудитора «Киви Банка», услугу CDN приравняли к хостингу: главное 15 апреляКарина Пардаева
Бизнес
- Сооснователь YallaMarket Леонид Довбенко вложился в сервис автоматизации ресторанов и кафе Open Service. Компания открыла два новых офиса — в Вологде и Ярославле.
- В РФ впервые за пять лет снизилось производство безалкогольных напитков. После введения акциза на газировку с сахаром потребители начали переключаться на соки, пишут «Ведомости»
- ЦБ России проверяет компанию Kept (правопреемник международной KMPG), которая выступала аудитором «Киви Банка». Регулятор может выдать аудитору предписание, в нем может содержаться предупреждение, запрос на предоставление дополнительной информации или штраф.
Сервисы и технологии
- Минцифры приравняло услугу CDN к хостингу. Расходы крупных компаний могут превысить 10 млн рублей, а для маленьких нововведение может сделать бизнес нерентабельным.
- Количество DDoS-атак на российские компании выросло втрое: с начала 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 512 атак.
Фото на обложке: Unsplash
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