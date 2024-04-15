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ЦБ проверяет аудитора «Киви Банка», услугу CDN приравняли к хостингу: главное 15 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЦБ проверяет аудитора «Киви Банка», Минцифры приравняло услугу CDN к хостингу и другие события 15 апреля.

ЦБ проверяет аудитора «Киви Банка», услугу CDN приравняли к хостингу: главное 15 апреля

Бизнес

  • Сооснователь YallaMarket Леонид Довбенко вложился в сервис автоматизации ресторанов и кафе Open Service. Компания открыла два новых офиса — в Вологде и Ярославле.
  • В РФ впервые за пять лет снизилось производство безалкогольных напитков. После введения акциза на газировку с сахаром потребители начали переключаться на соки, пишут «Ведомости»
  • ЦБ России проверяет компанию Kept (правопреемник международной KMPG), которая выступала аудитором «Киви Банка». Регулятор может выдать аудитору предписание, в нем может содержаться предупреждение, запрос на предоставление дополнительной информации или штраф. 

Сервисы и технологии

  • Минцифры приравняло услугу CDN к хостингу. Расходы крупных компаний могут превысить 10 млн рублей, а для маленьких нововведение может сделать бизнес нерентабельным.
  • Количество DDoS-атак на российские компании выросло втрое: с начала 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 512 атак.

Фото на обложке: Unsplash

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