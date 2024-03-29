В Telegram можно будет ограничить круг общения, браузер «Яндекса» выявляет фишинговые сайты: главное 29 марта

Target Global инвестировал в бельгийский ИИ-стартап Robovision, зарубежные онлайн-заказы начнут облагаться пошлиной независимо от цены, «Яндекс» начал выявлять фишинговые сайты с помощью искусственного интеллекта и другие новости 29 марта.
Мир
- Target Global, Astanor Ventures, Red River West инвестировали $42 млн в бельгийский ИИ-стартап Robovision. Раунд серии А закрыли 28 марта.
Бизнес
- За год число судебных решений в спорах вокруг применения ИИ увеличилось на 60%. Основными категориями споров стали использование технологии для взыскания долгов, гранты и договоры на разработку IT-продуктов.
- Зарубежные онлайн-заказы начнут облагаться пошлиной независимо от цены. Покупки через маркетплейсы из-за границы перестанут подпадать под беспошлинный порог после вступления в силу поправок к ТК ЕАЭС, узнали «Ведомости».
Сервисы и технологии
- «Яндекс» начал выявлять фишинговые сайты с помощью искусственного интеллекта (ИИ). С ноября 2023 года нейросеть определила почти 400 тыс. таких ресурсов.
- Со следующей недели пользователи Telegram из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг лиц, которые могут им писать в мессенджере, сообщил Павел Дуров.
Фото на обложке: LightField Studios /
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