Target Global инвестировал в бельгийский ИИ-стартап Robovision, зарубежные онлайн-заказы начнут облагаться пошлиной независимо от цены, «Яндекс» начал выявлять фишинговые сайты с помощью искусственного интеллекта и другие новости 29 марта.

В Telegram можно будет ограничить круг общения, браузер «Яндекса» выявляет фишинговые сайты: главное 29 марта