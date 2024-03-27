Российский аналог Zoom планирует выйти на IPO, «Яндекс Маркет» регистрирует одежные бренды, Минцифры обсуждает возможность продления льготы по налогу на прибыль для IT-компаний с определенным порогом выручки и другие события 27 марта.

Российский аналог Zoom планирует выйти на IPO, «Яндекс Маркет» будет выпускать одежду: главное 27 марта