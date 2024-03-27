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Российский аналог Zoom планирует выйти на IPO, «Яндекс Маркет» будет выпускать одежду: главное 27 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Российский аналог Zoom планирует выйти на IPO, «Яндекс Маркет» регистрирует одежные бренды, Минцифры обсуждает возможность продления льготы по налогу на прибыль для IT-компаний с определенным порогом выручки и другие события 27 марта.

Российский аналог Zoom планирует выйти на IPO, «Яндекс Маркет» будет выпускать одежду: главное 27 марта
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Финансы

  • Разработчик сервиса видеоконференцсвязи (ВКС) IVA Technologies планирует провести IPO до конца 2024 года. Компания может выйти на биржу во втором или третьем квартале года с оценкой 35–40 млрд рублей

Бизнес

  • «Яндекс Маркет» регистрирует бренды Tame, Muted и Humanform для детской и взрослой одежды в среднем ценовом сегменте.
  • Каждый третить житель РФ (32%) готов потратить на самообразование и развитие в профессии мечты от 10 до 30 тыс. рублей, а каждый пятый (21%) — от 5 до 10 тыс. рублей.

Технологии и сервисы

  • Минцифры обсуждает возможность продления льготы по налогу на прибыль для IT-компаний с определенным порогом выручки. Речь идет о продлении нулевой ставки по налогу на прибыль, которая действует до конца 2024 года, узнали «Ведомости».

Фото на обложке: Unsplash

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