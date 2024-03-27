Российский аналог Zoom планирует выйти на IPO, «Яндекс Маркет» будет выпускать одежду: главное 27 марта

Карина Пардаева
Российский аналог Zoom планирует выйти на IPO, «Яндекс Маркет» регистрирует одежные бренды, Минцифры обсуждает возможность продления льготы по налогу на прибыль для IT-компаний с определенным порогом выручки и другие события 27 марта.
Российский аналог Zoom планирует выйти на IPO, «Яндекс Маркет» будет выпускать одежду: главное 27 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Финансы
- Разработчик сервиса видеоконференцсвязи (ВКС) IVA Technologies планирует провести IPO до конца 2024 года. Компания может выйти на биржу во втором или третьем квартале года с оценкой 35–40 млрд рублей
Бизнес
- «Яндекс Маркет» регистрирует бренды Tame, Muted и Humanform для детской и взрослой одежды в среднем ценовом сегменте.
- Каждый третить житель РФ (32%) готов потратить на самообразование и развитие в профессии мечты от 10 до 30 тыс. рублей, а каждый пятый (21%) — от 5 до 10 тыс. рублей.
Технологии и сервисы
- Минцифры обсуждает возможность продления льготы по налогу на прибыль для IT-компаний с определенным порогом выручки. Речь идет о продлении нулевой ставки по налогу на прибыль, которая действует до конца 2024 года, узнали «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
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