Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты, Google ограничил покупку приложений: главное за 10 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 15-го дня военной спецоперации на Украине: Visa и Mastercard прекратили обслуживать российские карты, YouTube полностью приостановил монетизацию, Google ограничил доступ к платным приложениям.
Сводка дополняется в течение дня.
Мир
- Великобритания внесла в санкционные списки Абрамовича, Сечина, Дерипаску, Лебедева, Миллера, Костина и Токарева.
Фондовый рынок и банки
- Visa и Mastercard 10 марта прекратили обслуживание российских карт. В ночь на 6 марта международные платежные системы одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке из-за военной операции на Украине.
Карты этих платежных систем всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает НСПК. До истечения срока действия карт их держателям остаются доступны все средства на счетах, а также привычные платежные операции — оплата покупок, перевод средств, снятие наличных и другие.
- Доллар на бирже обновил новый рекорд — 121,5 рубля. Евро обновил исторический максимум на бирже — 132 рубля.
- Российские банки попросили послаблений при расчете долговой нагрузки.
- Россияне в начале марта положили на депозиты минимум $6 млрд.
Бизнес
- В России с 14 марта подорожают напитки Coca-Cola на 15-30%. На повышение цен могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики и отказ компании от вложений в скидки.
- Российские разработчики программного обеспечения выступили против легализации нелицензионного софта. Эта инициатива может привести к негативным последствия для отечественного IT-бизнеса и навредить импортозамещению.
- Японская Mitsubishi Electric прекращает поставки своей продукции в Россию из-за ситуации на Украине. Компания подчеркнула, что вынуждена сделать это в связи со сложившейся логистической и финансовой ситуацией.
- Mars приостановила рекламу и инвестиции в России.
- Mondelez International, которая владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka, Halls, «Барни» и «Юбилейное», приостановила инвестиции в рекламу в России.
- Hugo Boss временно закрыл свои магазины, а также приостановил онлайн-торговлю на территории России.
- Тарифы мобильных операторов вырастут примерно на 10% к концу 2022 года. В Минцифры пояснили, что если не принять решения об «адекватном повышении стоимости мобильной связи», это приведет к деградации сетей и ухудшению качества связи.
Сервисы
- YouTube полностью приостановил монетизацию в России, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Уведомление пришло авторам роликов из России.
- Google уведомила разработчиков Android о том, что пользователи Play Store в России в ближайшее время лишатся возможности покупать приложения, игры, IAP (покупка виртуальных товаров внутри приложения) и подписки. Компания называет «сбой платежной системы» причиной ограничения работы Google Play.
- «Тинькофф» сообщил, что с 10 марта внутри страны и за границей перестала работать Lounge Key — это программа доступа в бизнес-залы аэропортов. При этом если лаунж-зона примет оплату наличными, банк возместит стоимость прохода.
Транспорт
- Московский аэропорт «Шереметьево» на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D, при этом продолжат работать терминалы B и C, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.
- «Аэрофлот» сообщил пассажирам о возможности вернуть деньги за купленные билеты до конца 2022 года. Перевозчик также приложит все усилия для возвращения российских туристов на родину.
- Грузовая авиакомпания «Атран» — входит в десятку крупнейших в России — остановила полеты из-за нехватки запчастей для самолетов Boeing, выяснил РБК. Авиакомпания также сократит персонал всех служб и отделов на 10%, а остальные 90% будут отправлены в отпуск.
Фото на обложке: Unsplash
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