Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты, Google ограничил покупку приложений: главное за 10 марта

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне 15-го дня военной спецоперации на Украине: Visa и Mastercard прекратили обслуживать российские карты, YouTube полностью приостановил монетизацию, Google ограничил доступ к платным приложениям.

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Мир

Великобритания внесла в санкционные списки Абрамовича, Сечина, Дерипаску, Лебедева, Миллера, Костина и Токарева.

Фондовый рынок и банки

Visa и Mastercard 10 марта прекратили обслуживание российских карт. В ночь на 6 марта международные платежные системы одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке из-за военной операции на Украине.

Карты этих платежных систем всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает НСПК. До истечения срока действия карт их держателям остаются доступны все средства на счетах, а также привычные платежные операции — оплата покупок, перевод средств, снятие наличных и другие.

Доллар на бирже обновил новый рекорд — 121,5 рубля. Евро обновил исторический максимум на бирже — 132 рубля.

Российские банки попросили послаблений при расчете долговой нагрузки.

Россияне в начале марта положили на депозиты минимум $6 млрд.

Бизнес

В России с 14 марта подорожают напитки Coca-Cola на 15-30%. На повышение цен могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики и отказ компании от вложений в скидки.

на 15-30%. На повышение цен могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики и отказ компании от вложений в скидки. Российские разработчики программного обеспечения выступили против легализации нелицензионного софта. Эта инициатива может привести к негативным последствия для отечественного IT-бизнеса и навредить импортозамещению.

Японская Mitsubishi Electric прекращает поставки своей продукции в Россию из-за ситуации на Украине. Компания подчеркнула, что вынуждена сделать это в связи со сложившейся логистической и финансовой ситуацией.

прекращает поставки своей продукции в Россию из-за ситуации на Украине. Компания подчеркнула, что вынуждена сделать это в связи со сложившейся логистической и финансовой ситуацией. Mars приостановила рекламу и инвестиции в России.

приостановила рекламу и инвестиции в России. Mondelez International , которая владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka, Halls, «Барни» и «Юбилейное» , приостановила инвестиции в рекламу в России.

, которая владеет брендами , приостановила инвестиции в рекламу в России. Hugo Boss временно закрыл свои магазины, а также приостановил онлайн-торговлю на территории России.

временно закрыл свои магазины, а также приостановил онлайн-торговлю на территории России. Тарифы мобильных операторов вырастут примерно на 10% к концу 2022 года. В Минцифры пояснили, что если не принять решения об «адекватном повышении стоимости мобильной связи», это приведет к деградации сетей и ухудшению качества связи.

Сервисы

YouTube полностью приостановил монетизацию в России, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Уведомление пришло авторам роликов из России.

полностью приостановил монетизацию в России, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Уведомление пришло авторам роликов из России. Google уведомила разработчиков Android о том, что пользователи Play Store в России в ближайшее время лишатся возможности покупать приложения, игры, IAP (покупка виртуальных товаров внутри приложения) и подписки. Компания называет «сбой платежной системы» причиной ограничения работы Google Play.

уведомила разработчиков Android о том, что пользователи в России в ближайшее время лишатся возможности покупать приложения, игры, IAP (покупка виртуальных товаров внутри приложения) и подписки. Компания называет «сбой платежной системы» причиной ограничения работы Google Play. «Тинькофф» сообщил, что с 10 марта внутри страны и за границей перестала работать Lounge Key — это программа доступа в бизнес-залы аэропортов. При этом если лаунж-зона примет оплату наличными, банк возместит стоимость прохода.

Транспорт

Московский аэропорт «Шереметьево» на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D, при этом продолжат работать терминалы B и C, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.

на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D, при этом продолжат работать терминалы B и C, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний. «Аэрофлот» сообщил пассажирам о возможности вернуть деньги за купленные билеты до конца 2022 года. Перевозчик также приложит все усилия для возвращения российских туристов на родину.

сообщил пассажирам о возможности вернуть деньги за купленные билеты до конца 2022 года. Перевозчик также приложит все усилия для возвращения российских туристов на родину. Грузовая авиакомпания «Атран» — входит в десятку крупнейших в России — остановила полеты из-за нехватки запчастей для самолетов Boeing, выяснил РБК. Авиакомпания также сократит персонал всех служб и отделов на 10%, а остальные 90% будут отправлены в отпуск.

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