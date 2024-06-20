Карина Пардаева
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер образовал новую ИИ-компанию, 30% российских IT-компаний могут снизить инвестиции из-за повышения налога на прибыль и другие новости 20 июня.
Илья Суцкевер создал новую ИИ-компанию, 30% российских IT-предприятий могут снизить инвестиции: главное 20 июня
- Новости
Мир
- Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер образовал новую ИИ-компанию — Safe Superintelligence (SSI). Она будет работать над созданием «безопасного суперинтеллекта».
Инвестиции
- 30% российских IT-компаний могут снизить инвестиции в развитие и продвижение продуктов из-за повышения налога на прибыль. Вложения могут уменьшиться как минимум на 10%.
Бизнес
- Генпрокуратуру попросили проверить всех изготовителей и продавцов готовой еды после массовых отравлений россиян блюдами ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и ООО «Гастропорт». В Госдуме не исключают, что нарушения могут быть у многих предпринимателей.
- Страховые компании «Бестиншур», «Ренессанс страхование» начали предлагать оплачивать свои продукты по частям. Эта услуга позволяет привлекать новых клиентов, при этом страховщики оплачивают сервис.
Фото на обложке: Unsplash
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