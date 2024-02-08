Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Мегафон» повысил тарифы, Fplus запустил производство принтеров: главное 8 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Польская e-commerce-платформа с открытым исходным кодом Saleor привлекла $8 млн, Fplus запустил производство принтеров, «МегаФон» повысил тарифы для своих пользователей и другие новости 8 февраля.

«Мегафон» повысил тарифы, Fplus запустил производство принтеров: главное 8 февраля

Бизнес

  • Два топ-менеджера сервиса Timepad получили доли в компании. Перераспределение произошло в рамках мотивационной программы топ-менеджмента.
  • Польская e-commerce-платформа с открытым исходным кодом Saleor привлекла $8 млн от Target Global, Zalando, SNR, Cherry Ventures и TQ Ventures. 
  • Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus запустил под подмосковным Подольском производство принтеров и многофункциональных устройств (МФУ). 

Сервисы и технологии

  • «МегаФон» повысил тарифы для своих пользователей. Многие из них не подозревали об этом изменении. От повышения тарифа можно было отказаться, но не все пользователи обнаружили извещение.
  •  Продажи домашних роботов-собак в 2023 году выросли в полтора раза. В основном их покупают для детей или в компанию к домашним питомцам, пишут «Ведомости».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 IKEA продлила права на товарный знак в России до 2033 года
  2. 2 Немецкий разработчик ПО для бизнеса SAP закроет доступ клиентам из РФ к облачным услугам
  3. 3 Главный банк КНР для российских импортеров остановил расчеты с РФ, выход Skyworth: главное 7 февраля
  4. 4 Главный для российских импортеров банк КНР остановил расчеты с Россией
  5. 5 Заменить Confluence? Просто!

ВОЗМОЖНОСТИ

08 февраля 2024

SPB Founders x Yandex Cloud

08 февраля 2024

CreativePeople

11 февраля 2024

Программа пилотного тестирования инноваций

Все ВОЗМОЖНОСТИ