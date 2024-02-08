«Мегафон» повысил тарифы, Fplus запустил производство принтеров: главное 8 февраля

Карина Пардаева
Польская e-commerce-платформа с открытым исходным кодом Saleor привлекла $8 млн, Fplus запустил производство принтеров, «МегаФон» повысил тарифы для своих пользователей и другие новости 8 февраля.
«Мегафон» повысил тарифы, Fplus запустил производство принтеров: главное 8 февраляКарина Пардаева
Бизнес
- Два топ-менеджера сервиса Timepad получили доли в компании. Перераспределение произошло в рамках мотивационной программы топ-менеджмента.
- Польская e-commerce-платформа с открытым исходным кодом Saleor привлекла $8 млн от Target Global, Zalando, SNR, Cherry Ventures и TQ Ventures.
- Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus запустил под подмосковным Подольском производство принтеров и многофункциональных устройств (МФУ).
Сервисы и технологии
- «МегаФон» повысил тарифы для своих пользователей. Многие из них не подозревали об этом изменении. От повышения тарифа можно было отказаться, но не все пользователи обнаружили извещение.
- Продажи домашних роботов-собак в 2023 году выросли в полтора раза. В основном их покупают для детей или в компанию к домашним питомцам, пишут «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
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