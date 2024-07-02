Карина Пардаева
«Сбер» увеличивает процентные ставки по рыночной ипотеке, Мосбиржа допустила к торгам акции биотех-компании «Промомед» с 12 июля и другие новости 2 июля.
Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей, «Сбер» повысил ставки по рыночной ипотеке: главное 2 июля
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Финансы
- Со 2 июля «Сбер» увеличивает процентные ставки по основным ипотечным программам на 1,3 п. п. Минимальная ставка составит от 19,5% годовых.
- Мосбиржа допустила к торгам акции биотех-компании «Промомед» с 12 июля под тикером PRMD. Бумаги войдут во второй уровень листинга.
Бизнес
- Южнокорейская LG запустила в РФ сервис для просмотра телеканалов. Компания не в первый раз интересуется российским рынком, на который третий год не поставляет товаров.
- Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей за пропуск мошеннических звонков с подменой номера. Клиенту оператора звонили из Франции с номера, содержащего код «Билайна».
Фото на обложке: Unsplash
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