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Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей, «Сбер» повысил ставки по рыночной ипотеке: главное 2 июля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Сбер» увеличивает процентные ставки по рыночной ипотеке, Мосбиржа допустила к торгам акции биотех-компании «Промомед» с 12 июля и другие новости 2 июля.

Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей, «Сбер» повысил ставки по рыночной ипотеке: главное 2 июля
  1. Новости

Финансы

  • Со 2 июля «Сбер» увеличивает процентные ставки по основным ипотечным программам на 1,3 п. п. Минимальная ставка составит от 19,5% годовых. 
  • Мосбиржа допустила к торгам акции биотех-компании «Промомед» с 12 июля под тикером PRMD. Бумаги войдут во второй уровень листинга.

Бизнес

  • Южнокорейская LG запустила в РФ сервис для просмотра телеканалов. Компания не в первый раз интересуется российским рынком, на который третий год не поставляет товаров.
  • Суд оштрафовал «Мегафон» на 1,2 млн рублей за пропуск мошеннических звонков с подменой номера. Клиенту оператора звонили из Франции с номера, содержащего код «Билайна».

Фото на обложке: Unsplash

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