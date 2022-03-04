«Яндекс» сообщил о риске дефолта, бренды приостанавливают работу в РФ: главные события девятого дня спецоперации

RB.RU собрал главные новости для бизнеса 4 марта на фоне девятого дня спецоперации на Украине: «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами на NASDAQ, работу в России приостанавливают Swarovski, Autodesk, Accenture и другие.
Список может дополняться в течение дня.
О главных событиях к утру 4 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.
Фондовый рынок
- Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка.
- ЦБ также скорректировал комиссии на операции по покупке валюты на бирже. С 4 марта 2022 года комиссия для физлиц снижена с 30% до 12%. Для юридических лиц устанавливается комиссия на уровне 12% от суммы операции.
- Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и финансовом рынках.
Бизнес
- По данным РБК, в правительстве обсуждают приостановку маркировки товаров для поддержки бизнеса. Минпромторг предложил приостановить обязанность маркировать некоторые виды продукции и ввести мораторий на штрафы за несоблюдение требований. В самом Минпромторге эту информацию опровергают.
- В кабмине назвали три варианта развития взаимоотношений с иностранными компаниями на фоне санкций: 1) полноценная работа в России; 2) передача иностранными акционерами своей доли под управление российских партнеров; 3) окончательное прекращение работы в стране.
- «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами на NASDAQ. Компания сообщила, что если держатели части их облигаций 4 марта воспользуются правом требования, то «Яндекс» не сможет исполнить свои обязательства по долгам.
- Крупнейший разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России из-за военной спецоперации на Украине. Autodesk рассмотрит дополнительные ограничения для бизнеса в регионе в случае расширения санкций.
- Консалтинговая IT-компания Accenture также прекратила работу в России, пишет Reuters. Представители компании пообещали оказывать поддержку 2,3 тыс. сотрудникам российского офиса.
- Австрийская компания Swarovski приостанавливает деятельность в России. Онлайн-продажи уже полностью прекращены.
- Intel и AMD прекратили поставки процессоров в Россию и Беларусь в связи с санкциями США. Компании прекратят все поставки, в том числе потребительских чипов Core и AMD Ryzen.
- Porsche остановила поставки автомобилей в Россию.
- ФАС сократит с 10 до 2 дней срок выдачи предупреждений за «публичные необоснованные прогнозы о росте цен».
- Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Беларуси — ООО «ММС Рус» — сообщил, что продолжает работу в штатном режиме. Центральный офис компании также работает стандартно, изменений в штате сотрудников и его численности не предполагается. Отгрузки автомобилей дилерам и сервисное обслуживание также ведутся в обычном режиме.
Транспорт
- S7 прекращает полеты в Таиланд. Авиакомпания начнет в ближайшее время вывоз российских туристов, прибывших на Пхукет ее рейсами, сообщил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов. Решение объяснили «введенными санкциями».
Фото на обложке: Unsplash
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