RB.RU собрал главные новости для бизнеса 4 марта на фоне девятого дня спецоперации на Украине: «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами на NASDAQ, работу в России приостанавливают Swarovski, Autodesk, Accenture и другие.

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«Яндекс» сообщил о риске дефолта, бренды приостанавливают работу в РФ: главные события девятого дня спецоперации